В Сосновому Бору мужчина избил жену, а ее труп вынес в подъезд

Полиция подозревает жителя Соснового Бора в Ленобласти в смертельном избиении своей супруги.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на лестничной площадке дом 7 по улице Красных Фортов было найдено тело женщины 56-ти лет. При первом внешнем осмотре, признаки насильственной смерти обнаружены не были.

Тело направили на судмедэкспертизу, которая показала, что смерть произошла из-за травмы грудной клетки с переломами ребер.

Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день. Им оказался 45-летний супруг убитой. Ночью они вместе выпили, поссорились и мужчина избил свою супругу руками и ногами, после чего вынес труп на лестничную площадку.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двое экс-полицейских сядут в колонию за избиение подростка.