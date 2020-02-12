Спасатели потушили пожар в ирландском пабе на Шуваловском

Спасатели потушили пожар в ирландском пабе на Шуваловском
Место происшествия. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Очевидцы сообщили о пожаре в ирландском пабе в Приморском районе Петербурга. На месте работали спасатели и медики скорой помощи.

Как сообщается в группе «Соседи СПЧ.Приморский район» в соцсети «ВКонтакте», все произошло в баре «Моби Дик» в доме №74/1 по Шуваловскому проспекту. В паблике опубликованы видео и фотографии с места происшествия.

На опубликованных в группе материалах видно, что из окон здания валит дым и внутрь заходят сотрудники МЧС. Возле здания стояли две пожарные машины и скорая помощь. Очевидцы рассказали, что подъезд дома весь в дыму.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина скорой помощи загорелась после ДТП с Range Rover в Ленобласти.

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Спасатели потушили пожар в ирландском пабе на Шуваловском
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