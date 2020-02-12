Машина скорой помощи загорелась после ДТП с Range Rover в Ленобласти

Авария, участниками которой стали Range Rover и машина скорой помощи, произошла на 93 километре «Скандинавии» в Выборгском районе Ленобласти.

Согласно данным отдела пропаганды ГИБДД России по региону, все произошло около 17:20 во вторник, 11 февраля. Иномарка выехала на встречку, где врезалась в карету скорой помощи. После чего служебный автомобиль загорелся, а Range Rover вылетел в кювет.

ДТП не обошлось без пострадавших: травмы получила 30-летняя водитель иномарки. Ее госпитализировали в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три машины сгорели на проспекте Кузнецова.