В Ленобласти подорожала загородная недвижимость

Рынок загородной недвижимости активизировался по отношению к прошлому году. По сравнению с IV кварталом 2018 года выросли спрос и предложение во всех категориях. В регионе цены на загородную недвижимость выросли во всех четырех категориях: коттеджи, таунхаусы, дачи, земельные участки. Сильнее всего за год подорожали таунхаусы – на 16%, говорится в исследовании сервиса Авито-недвижимость, предоставленном в распоряжение редакции Gazeta.spb.ru.

Продажа загородных домов В IV квартале 2019 года Ленинградская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по доступности загородных домов со средней стоимостью 30,4 тыс. рублей за м2, цена выросла на 1% за год. Самые доступные дома также можно приобрести в Архангельской области (в среднем 15 тыс. рублей за квадратный метр), в Омской области (16,3 тыс. рублей) и Алтайском крае (16,7 тыс. рублей). Наиболее высокие цены – на Камчатке (44,4 тыс. рублей за м2): земля под ИЖС в регионе (66,7 тыс. руб. за сотку) в 2 раза дешевле крымской, но из-за повышенной сейсмичности полуострова стоимость строительства там высока.

На втором месте – Крым (39,7 тыс. рублей), на третьем – Московская область (36 тыс. рублей). По сравнению с прошлым годом цены в этих регионах остались неизменными и лишь в Крыму они снизились на 1%.

В IV квартале 2019 года средняя стоимость загородного дома в России составила 23,2 тыс. рублей за квадратный метр, что равно ценнику за аналогичный период прошлого года. Спрос на дома в целом по стране вырос на 17,5%, а предложение – на 16,6%.

В 12 из 25 рассматриваемых регионов дома стали доступнее по сравнению с IV кварталом 2018 года. Наиболее заметно цены за год снизились в Архангельской области (на 7%), Алтайском крае (на 6%) и Омской области (на 5%). В 6 регионах цены остались неизменными, еще в 7 они выросли. Самый большой рост ценника зафиксирован в Башкортостане и Иркутской области – на 9% и 8% соответственно.

Продажа дач Дачи – единственная категория загородной недвижимости, которая стала доступнее в целом по России, за год снизившись в цене на 5%. Средняя стоимость их продажи в целом по России составила 13,3 тыс. рублей за м2. Спрос на дачи при этом увеличился на 17%, а предложение – на 15,8%.

В Ленинградской области стоимость квадратного метра дачи составляет 20 тыс. рублей, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В 18 регионах из 25 стоимость дач снизилась, в трех – не изменилась, и только в четырех – выросла. Сильнее всего за год цены снизились в Приморском крае – на 17%. На втором месте – Башкортостан (-7%), а третье делят Самарская область и Камчатский край (-6% в каждом регионе). Наибольшее повышение цен произошло в Калининградской области – на 5%.

Самые доступные дачи в Алтайском крае (в среднем 7,3 тыс. рублей за м2 и в Удмуртии (8,5 тыс.). При этом средняя цена квадратного метра дачи в самом дорогом регионе, Крыму, составляет 29,5 тыс. рублей, в Краснодарском крае – 25 тыс. за м2.

Продажа коттеджей Коттеджи в целом по стране подорожали на 3% по отношению к IV кварталу 2018 года, их стоимость составила в среднем 32,1 тыс. рублей за квадратный метр. Спрос в этом сегменте недвижимости увеличился на 8,5%, а предложение – на 10%. Ленинградская область оказалась в тройке регионов по дороговизне коттеджей, заняв третье место (48,6 тыс. рублей за м2), за год цена здесь выросла на 3%.

В отличие от домов и дач, коттеджи подорожали в большинстве (19 из 25) рассмотренных регионов страны. Самый большой рост цен на них отмечен в Краснодарском крае (на 12%), второе место делят Новосибирская и Иркутская области (+7%). А в Камчатском крае зафиксировано самое большое снижение цен (на 7%).

Дороже всего этот тип недвижимости стоит на Камчатке (в среднем 55,7 тыс. рублей за квадратный метр). На втором месте – Московской область (48,7 рублей за м2). По доступности коттеджей лидируют Ростовская область (24,2 тыс. рублей за м2), Челябинская область (26 тыс. рублей) и Омская область (27 тыс. рублей).

Продажа таунхаусов Такой вариант загородной недвижимости, как таунхаус, в IV квартале 2019 года в среднем стоил 37,7 тыс. рублей за квадратный метр, это на 5% больше, чем в 2018 году. Спрос вырос на 10,9%, а предложение – на 13%.

В IV квартале 2019 года в Ленинградской области таунхаусы за год стали на 16% дороже и в среднем стоили 47,9 тыс. рублей за квадратный метр. Таунхаусы также подорожали в большинстве рассматриваемых регионов (в 18 из 25), сильнее всего в Волгоградской области (на 27%). Самое резкое снижение цен зарегистрировано в Омской области (-15%).

Наиболее низкие цены на таунхаусы в Удмуртии (29 тыс. рублей за м2). Самые дорогие объекты недвижимости такого типа находятся в Камчатском крае, в среднем их покупка там обойдется в 80 тыс. рублей за квадратный метр.