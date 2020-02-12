Машинисту грозит пять лет тюрьмы за кражу гаджета у пассажира на Балтийском вокзале

Машинисту грозит пять лет тюрьмы за кражу гаджета у пассажира на Балтийском вокзале
Стоимость устройства составила 88 тыс. рублей. Фото: Pixabay

На Балтийском вокзале Петербурга турист оставил на скамейке мобильный телефон. Гаджет увидел машинист и присвоил себе. По факту преступления завели уголовное дело.

В отдел полиции поступило сообщение о хищении имущества пассажира в электропоезде Петербург — Луга. Заявитель рассказал, что лишился гаджета стоимостью 88 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе СПб-Балтийский ЛО МВД РФ на транспорте, в ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что гаджет подобрал 36-летний машинист из Ленобласти.

Злоумышленника удалось задержать. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Похитителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном дорожно-транспортом происшествии на набережной Лейтенанта Шмидта. Участниками аварии стали две легковушки.

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