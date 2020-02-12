В Выборге завершается разработка проекта реставрации самой длинной стены

В Выборге завершается разработка проекта реставрации самой длинной стены
Заканчивается разработка проектной документации. Фото: Pixabay

В Выборге завершается разработка проектной документации для реставрации стены «Куртины береговой», которая является частью объекта культурного наследия федерального значения «Бастион «Пантсерлакс».

Согласно проекту, будет производиться укрепление кладки стены и снятие портовых коммуникаций. Планируется, что будут расчищен и приведен в надлежащее состояние «Каземат в правом фланке», который сейчас полностью замурован внутри куртины.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, также будет произведено благоустройство территории.

«Куртина береговая» одна из самых длинных стен бывших оборонительных сооружений города, сохранившихся до наших дней. Она тянется по побережью Выборгского залива вдоль всего грузового порта и представляет собой высокий земляной вал из крупных валунов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что выборгская таможня подсчитала переходы границы и санкционные товары.

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