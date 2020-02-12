На Расстанной злоумышленник украл из авто аккумулятор, магнитолу и насос

На Расстанной злоумышленник украл из авто аккумулятор, магнитолу и насос
Стражи порядка задержали злоумышленников. Фото: pixabay

Правоохранители задержали злоумышленника, совершившего кражу из отечественного автомобиля, припаркованного на Расстанной улице во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу, накануне утром, 11 февраля, к патрульному наряду росгвардейцев обратилась прохожая и рассказала, что на Расстанной улице неизвестный вскрыл автомобиль «ВАЗ-21074».

Прибывшие на место правоохранители обнаружили гражданина, который снял с машины аккумулятор, а также украл магнитолу и насос из салона.

Злоумышленник попытался сбежать, однако вскоре был задержан. При проверка стало ясно, что автомобиль принадлежит другому человеку.

Задержанного передали в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из СКК «Юбилейный» украли коллекционные монеты на 350 тыс. рублей.

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