В Петербурге разыскивают ненавистников Kia, причастных к поджогу машин

В Петербурге разыскивают ненавистников Kia, причастных к поджогу машин
Неизвестные подожгли машины среди ночи. Фото: Pixabay

В Красносельском районе Петербурга разыскивают злоумышленников, причастных к поджогу легковых авто. В отдел полиции обратились водители двух иномарок.

Преступный инцидент произошел в ночь на среду, 12 февраля, у дома 29/1 по проспекту Кузнецова. Правоохранителям поступило заявление от 48-летней женщины. Она рассказала, что неизвестные подожгли ее автомобиль марки Kia Venga. Машину гражданка оценила в 400 тыс. рублей.

Как сообщи в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в тот же день полицейским поступило второе аналогичное заявление. 40-летний мужчина рассказал, что оставил KIA Sportage по тому же адресу. Там злоумышленники подожгли машину.

По словам гражданина, сумма ущерба составила около миллиона рублей.

Правоохранители начали розыск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге обнаружили контрабандные сигареты из Белоруссии.

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