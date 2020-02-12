Петербургские следователи рассказали, где в последний раз видели пропавшего студента-медика

Петербургские следователи рассказали, где в последний раз видели пропавшего студента-медика
Молодой человек ушел 14 января в неизвестном направлении. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Северной столице пропал студент-медик, его местонахождение неизвестно с 14 января. В последний раз Сергея Павлова видели у станции метро «Парнас».

Обо всем стало известно 16 января, когда к поискам молодого человека подключился отряд «Лиза Алерт». Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу, у «Парнаса» он был замечен двумя днями ранее, 14 января. После этого студент пропал.

В ведомстве также обратились с просьбой к жителям и гостям Петербурга, которым что-либо известно о местонахождении пропавшего без вести студента, сообщить об этом в правоохранителям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургские сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения местного жителя.

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