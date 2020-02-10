В Петербурге возбудили дело об убийстве после исчезновения студента-медика

В Петербурге возбудили дело об убийстве после исчезновения студента-медика
Молодой человек ушел 14 января в неизвестном направлении. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения местного жителя. Ранее мать молодого человека создала петицию, чтобы отыскать студента-медика.

Обо всем стало известно 16 января, когда к поискам Сергея Павлова подключился отряд «Лиза Алерт». 22-летний юноша 14 января вышел из станции метро «Парнас», после чего ушел в неизвестном направлении и больше не выходил на связь.

Как сообщает ГУ СК РФ по Петербургу, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщили, что студенты Лесгафта и Политеха надругались над несовершеннолетней. Девочку госпитализировали.

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