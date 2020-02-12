Лицо Маши Распутиной может «лопнуть» после пластики

Лицо Маши Распутиной может &#171;лопнуть&#187; после пластики
Распутина всегда любила пластические операции. Фото: https://www.instagram.com/masharasputina_official/

Фанаты не оценили результат операции – они считают, что звезде пора остановиться.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Разговоры об очередной пластической операции Маши Распутиной пошли после публикации новых снимков в Instagram-аккаунте артистки. Она не раз говорила, что любит менять внешность и не видит в этом ничего странного. Люди же считают, что Распутина перебарщивает – ей пора остановиться, иначе лицо может «лопнуть». Некоторые фанаты пишут, что едва узнают артистку.

Помимо прочего Распутину раскритиковали за то, что она носит натуральный мех. Самой певице, кажется, все равно на замечания – она улыбается и выглядит счастливой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Прохор Шаляпин сделал пластику лица и шокировал поклонников.

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Лицо Маши Распутиной может «лопнуть» после пластики
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