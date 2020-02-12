В садоводстве «Сокол» Ленобласти вспыхнули дача, сарай и баня

В садоводстве &#171;Сокол&#187; Ленобласти вспыхнули дача, сарай и баня
Спасталеи потушили огонь. Фото: Pixabay

В Кировском районе Ленобласти произошел серьезный пожар. Спасатели тушили полыхающие дачный дом, сарай и баню.

Все произошло в среду, 12 февраля, в садоводстве «Сокол». Сигнал о ЧП поступил дежурному в 17:07. К месту происшествия выехали сотрудники на специальном транспорте.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, постройки полыхали на площади 30 «квадратов».

Потушить огонь удалось к 18:19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с легковушками на перекрестке Дыбенко и Большевиков.

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В садоводстве «Сокол» Ленобласти вспыхнули дача, сарай и баня
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