В садоводстве «Сокол» Ленобласти вспыхнули дача, сарай и баня

В Кировском районе Ленобласти произошел серьезный пожар. Спасатели тушили полыхающие дачный дом, сарай и баню.

Все произошло в среду, 12 февраля, в садоводстве «Сокол». Сигнал о ЧП поступил дежурному в 17:07. К месту происшествия выехали сотрудники на специальном транспорте.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, постройки полыхали на площади 30 «квадратов».

Потушить огонь удалось к 18:19.

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