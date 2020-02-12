В России резко подешевели загородные дома и дачи

В России резко подешевели загородные дома и дачи
Лидер списка по дороговизне удивил экспертов. Фото: Pixabay

Самая доступная цена в Архангельской области – всего 15 тысяч рублей за квадратный метр.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Обо всем сообщает «Лента.ру», ссылаясь на исследование «Авито». За 2019 год загородные дома и дачи в большинстве регионов страны подешевели. Так, лидерами рейтинга по дешевизне такой жилплощади стали Архангельская область, Алтайский край и Омская область. В Камчатском крае же самые дорогие дачи- квадратный метр в среднем стоит 44 тысячи рублей. Это больше, чем на юге и даже в Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в садоводстве «Сокол» Ленобласти вспыхнули дача, сарай и баня. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, постройки полыхали на площади 30 «квадратов».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дачи загородные дома цена
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Газпром» перечислил крупнейших должников за газ
Тарасова назвали расистом из-за фото с парикмахером-азиатом
В России резко подешевели загородные дома и дачи
На Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии
В садоводстве «Сокол» Ленобласти вспыхнули дача, сарай и баня
Церемонию «Оскара» смотрело рекордно низкое количество человек
Легковушки столкнулись на перекрестке Дыбенко и Большевиков
Собчак и ее шоу раскритиковали зрители Первого канала