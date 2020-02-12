В России резко подешевели загородные дома и дачи

Самая доступная цена в Архангельской области – всего 15 тысяч рублей за квадратный метр.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Обо всем сообщает «Лента.ру», ссылаясь на исследование «Авито». За 2019 год загородные дома и дачи в большинстве регионов страны подешевели. Так, лидерами рейтинга по дешевизне такой жилплощади стали Архангельская область, Алтайский край и Омская область. В Камчатском крае же самые дорогие дачи- квадратный метр в среднем стоит 44 тысячи рублей. Это больше, чем на юге и даже в Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в садоводстве «Сокол» Ленобласти вспыхнули дача, сарай и баня. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, постройки полыхали на площади 30 «квадратов».