На Маршала Захарова Mercedes отлетел в дорожное ограждение после ДТП с Volvo

На Маршала Захарова Mercedes отлетел в дорожное ограждение после ДТП с Volvo
Одна иномарка оказалась на газоне, а другая на полосе встречного движения. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром 13 февраля на перекрестке проспекта Героев и улицы Маршала Захарова произошло ДТП с участием легковых автомобилей марок Mercedes и Volvo.

По словам очевидцев, Mercedes от удара отлетел в дорожное ограждение. Одна иномарка оказалась на газоне, а другая на полосе встречного движения.

«На газоне перекрёстка Героев и Маршала Захарова, собрав забор стоит Мерс А 45 AMG, за ним на встречке виден Вольво», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы отметили, что участники ДТП подсчитывают ущерб и ждут приезда сотрудников ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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