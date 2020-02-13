На Маршала Захарова Mercedes отлетел в дорожное ограждение после ДТП с Volvo

Одна иномарка оказалась на газоне, а другая на полосе встречного движения. Фото: vk.com/spb_today

Одна иномарка оказалась на газоне, а другая на полосе встречного движения. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром 13 февраля на перекрестке проспекта Героев и улицы Маршала Захарова произошло ДТП с участием легковых автомобилей марок Mercedes и Volvo.

По словам очевидцев, Mercedes от удара отлетел в дорожное ограждение. Одна иномарка оказалась на газоне, а другая на полосе встречного движения.

«На газоне перекрёстка Героев и Маршала Захарова, собрав забор стоит Мерс А 45 AMG, за ним на встречке виден Вольво», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы отметили, что участники ДТП подсчитывают ущерб и ждут приезда сотрудников ДПС.

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