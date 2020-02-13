Женщину нашли мертвой после пожара на Римского-Корсакова

Женщину нашли мертвой после пожара на Римского-Корсакова
Тело женщину обнаружили после пожара. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Адмиралтейском районе Петербурга загорелось расселенное здание. После пожара на месте обнаружили обгоревший труп женщины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пожар произошел в нежилом доме на проспекте Римского-Корсакова, 22. Сообщение о возгорании поступило около 10 часов утра 12 февраля. Справиться с огнем удалось примерно за час.

После обнаружения тела на место была направлена следственно-оперативная группа. Труп был найден на третьем этаже здания в сильно обгоревшем состоянии.

Возраст и личность погибшей не установлены. Тело направлено в морг.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, пожар произошел в помещении площадью 15 кв. метров. В комнате горел мусор на площади 2 кв. метра. С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге потушили пожар в ирландском пабе на Шуваловском проспекте.

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