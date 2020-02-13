Православный активист пожаловался в Генпрокуратуру на Шнурова из-за клипа «Иисус»

Ярый противник творчества «Ленинграда», общественник и православный активист Сергей Алиев подал иск в Генпрокуратуру с требованием удалить клип «Иисус» из общего доступа.

Алиев просит удалить видео из всеобщего доступа, ссылаясь на якобы многочисленные жалобы, которые приходят ему на почту, сообщает «Мойка78». Клип группы он считает кощунственным. Активист также напомнил, как ему удалось добиться попадания в «черный список» клипа «С легким паром».

«Почему же до сих пор не менее гнусный клип, где неприкрыто показана пропаганда наркотиков, развратной жизни, призыва у молодежи к смерти, а кроме того взята и искажена Евангельская история, находится в Интернете»,- возмущается активист.

По сюжету клипа, молодая девушка Вика принимает дозу наркотических веществ и идет на вечеринку в ночной клуб, где видит человека, который кажется ей похожим на Иисуса Христа. Клип наполнен отсылками к христианской культуре: так, из кранов клуба вместо воды льется вино, а главная героиня непорочно зачинает ребенка — рождается, впрочем, планшет. В конце на девушку падает столб и она умирает. Видео собрало 28 тысяч одобрительных отметок и свыше 7 тысяч “дизлайков” — один из самых высоких негативных показателей для клипов “Ленинграда”. Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поступок Шнурова на «Голосе» назвали «хулиганьем». Красная кнопка Гагариной внезапно активировалась после падания на нее блокнота. Шнуров бросил его с довольно-таки приличного расстояния.