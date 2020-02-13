Умер советский разведчик Алексей Ботян

Умер советский разведчик Алексей Ботян
Алексей Ботян. Фото: Википедия

В Москве скончался советский разведчик Алексей Ботян, руководивший группой по спасению Кракова от немецких войск в 1945 году. Ему было 103 года.

О смерти Ботяна сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», — рассказал руководитель пресс-бюро Сергей Иванов.

Алексей Ботян родился 10 февраля 1917 года в Виленской губернии Российской империи, ныне — Минская область Белоруссии. Участвовал во Второй мировой войне, одной из его операций было освобождение Кракова. Ботяну удалось под видом грузчика внедриться на склад со взрычаткой, которую немцы планировали использовать для подрыва плотины близ Кракова. Там он установил мину, которая была приведена в действие во время наступления Красной армии.

Ботян стал прототипом главного героя фильма «Майор Вихрь» Евгения Ташкова. Удостоен звания Герой Российской Федерации, медали «За боевые заслуги», Ордена Мужества и других наград.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей ботян разведчик умер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина ...
Ротенберг о Кокорине: «Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи»
У Администрации Красносельского района нашли «Шайтан бомбу»
Житель Петербурга отправился в колонию за организацию наркопритона
Названа предварительная причина смертельного ДТП на трассе Петербург — Невель
КАД пережил самую длинную февральскую пробку
В деле о поджоге Kia лидера фанатов «Зенита» появились новые подробности
Каждая четвертая живущая в Финляндии россиянка делала три аборта