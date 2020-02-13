Умер советский разведчик Алексей Ботян

В Москве скончался советский разведчик Алексей Ботян, руководивший группой по спасению Кракова от немецких войск в 1945 году. Ему было 103 года.

О смерти Ботяна сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», — рассказал руководитель пресс-бюро Сергей Иванов.

Алексей Ботян родился 10 февраля 1917 года в Виленской губернии Российской империи, ныне — Минская область Белоруссии. Участвовал во Второй мировой войне, одной из его операций было освобождение Кракова. Ботяну удалось под видом грузчика внедриться на склад со взрычаткой, которую немцы планировали использовать для подрыва плотины близ Кракова. Там он установил мину, которая была приведена в действие во время наступления Красной армии.

Ботян стал прототипом главного героя фильма «Майор Вихрь» Евгения Ташкова. Удостоен звания Герой Российской Федерации, медали «За боевые заслуги», Ордена Мужества и других наград.