Названа предварительная причина смертельного ДТП на трассе Петербург — Невель

Названа предварительная причина смертельного ДТП на трассе Петербург — Невель
ДТП на Р-23. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Микроавтобус, столкнувшийся с большегрузом в Пустошкинском районе Псковской области, в момент аварии ехал по встречной полосе. Об этом рассказала глава района Светлана Василькова, сообщает РИА «Новости».

По предварительной информации, водитель заснул за рулем, но официальные предварительные причины ДТП пока не названы. На месте происшествия работает следственная бригада.

Ночью 13 февраля в Псковской области на трассе Петербург — Невель произошло ДТП с участием частного микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo. ДТП произошло в Пустошкинском районе у деревни Руда. В результате погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Предположительно, все погибшие граждане Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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Названа предварительная причина смертельного ДТП на трассе Петербург — Невель
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