В Ленобласти в пьяной ссоре женщина получила ножевое ранение

В парадной дома №26 на шоссе Революции в поселке Мга обнаружили женщину в крови.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили женщину с ножевым ранением в брюшную полость. Как стало известно gazeta.spb.ru, по подозрению задержан сожитель пострадавшей, который в ходе ссоры после совместного распития алкоголя ножом ударил женщину.

В тот же день из больницы Шлиссельбурга поступила телефонограмма, что пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными колото-резаными ранениями.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершилось расследование убийства, совершенного девять лет назад. Осенью 2011 года на Индустриальном проспекте мужчина получил смертельное ножевое ранение.