В Ленобласти в пьяной ссоре женщина получила ножевое ранение

В Ленобласти в пьяной ссоре женщина получила ножевое ранение
Женщину госпитализировали. Фото: Pixabay

В парадной дома №26 на шоссе Революции в поселке Мга обнаружили женщину в крови.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили женщину с ножевым ранением в брюшную полость. Как стало известно gazeta.spb.ru, по подозрению задержан сожитель пострадавшей, который в ходе ссоры после совместного распития алкоголя ножом ударил женщину.

В тот же день из больницы Шлиссельбурга поступила телефонограмма, что пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными колото-резаными ранениями.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершилось расследование убийства, совершенного девять лет назад. Осенью 2011 года на Индустриальном проспекте мужчина получил смертельное ножевое ранение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть ножевое ранение происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы самые романтические города мира
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 1367
В Петербурге прокуратура приняла меры в защиту прав работника, который ...
Тройное ДТП произошло на Петрозаводском шоссе
Петербург заявил о готовности строить дороги в Туркменистане
В Госдуме прокомментировали идею о запрете шуметь днем
В квартире на севере Петербурга нашли арсенал оружия и боеприпасов
В Ленобласти в пьяной ссоре женщина получила ножевое ранение