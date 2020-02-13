Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 1367

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 59 804 человека. Число жертв выросло до 1367 человек.

Об этом заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн, сообщает РИА «Новости». При этом 5911 человек вылечились и выписаны из больниц.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Ранее врачи выписали из Краевой инфекционной больницы Читы гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса. Также из больницы в Тюмени выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая.

В соответствии с решением ВОЗ вирус получил название COVID-19, что является сокращением от слов Corona Virus Disease («болезнь, вызываемая коронавирусом») и указывает на год появления вируса (2019). Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за отказ от лечения нового коронавируса, возникшего в китайском Ухане, в России предусмотрена административная ответственность, поскольку этот вирус внесен в список особо опасных заболеваний.