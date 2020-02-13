На шоссе Революции после двух ДТП скончалась женщина

На шоссе Революции после двух ДТП скончалась женщина
Женщина умерла в больнице. Фото: Pixabay

Она перебегала дорогу, когда на нее наехала сначала одна машина, потом другая.

Все случилось вечером 13 февраля. Обо всем сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Авария произошла на шоссе Революции – женщина перебегала дорогу, когда ее по очереди сбили «Мерседес» и «БМВ». Вероятно, водители не успели отреагировать на внезапно появившуюся горожанку. В результате пешеход получила серьезные травмы – ее успели госпитализировать, но она скончалась в больнице.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что водитель «Мерседеса» был точно трезвым. По предварительным данным, пешеходу было около 35 лет, ее личность пока не установили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у «Ладожской» произошло массовое ДТП. Сразу четыре автомобиля образовали «гусеницу» недалеко от станции метро.

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