Под Петербургом в жесткой аварии погибли два человека

Под Петербургом в жесткой аварии погибли два человека
Два человека погибли на месте. Фото: Pixabay

Личности жертв не установлены.

Все случилось вечером 13 февраля. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники. Авария произошла в Кингисеппском районе Ленобласти на трассе «Нарва». Там «ВАЗ-2115» столкнулся с грузовиком – в результате два человека из легковушки скончались от серьезности полученных травм. По предварительным данным, «Лада» выехала на встречную полосу, чего не ожидал водитель большегруза, зарегистрированный, к слову, в Латвии.

Для того, чтобы извлечь тела, пришлось дожидаться спасателей. На место также приехали врачи, которые констатировали смерть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на шоссе Революции после двух ДТП скончалась женщина. Она перебегала дорогу, когда на нее наехала сначала одна машина, потом другая.

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