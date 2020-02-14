На Лиговском в ДТП попала маршрутка с надписью «Дети»

Утром 14 февраля на Лиговском проспекте у Свечного переулка произошло ДТП с участием маршрутки с надписью «Дети» и легкового автомобиля.

Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По их словам участники ДТП столкнулись в правой полосе.

На фотографии, опубликованной в соцсетях, видно, что за маршруткой выставлен знак аварийной остановки. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».