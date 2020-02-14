В Колпино водитель ВАЗ влетел в столб, есть погибший

В результате ДТП водитель получил травмы средней степени тяжести, а пассажир скончался на месте.Фото: Pixabay

В результате ДТП водитель получил травмы средней степени тяжести, а пассажир скончался на месте.Фото: Pixabay

Ранним утром в пятницу, 14 февраля, в Колпинском районе Петербурга произошло смертельное дорожное происшествие, в котором погиб пассажир легковушки.

Согласно данным отдела пропаганды управления ГИБДД по городу и области, все произошло примерно в половину седьмого утра возле дома №100 по Вознесенскому проспекту. Там «ВАЗ-21061» врезался в фонарную опору. За рулем находился 48-летний автомобилист. По предварительным данным, он не справился с управлением на скользкой дороге.

Столкновение со световой опорой погубило пассажира легковушки, который находился на переднем пассажирском сидении. Он скончался на месте ДТП. Водитель отделался травмами средней степени тяжести. Его госпитализировали.

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