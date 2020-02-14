В Петербурге пенсионерку обманули на 1 млн, пригрозив «деноминацией»

Пожилая жительница Невского района Петербурга сообщила полицейским, что неизвестная женщина обманула ее почти на 1,3 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестная женщина подошла к пенсионерке у дома №13 по улице Пинегина, представилась «Диной» и спросила, не она ли «мама Вовы». После она сообщила потерпевшей, что из-за скорой деноминации необходимо срочно обналичить деньги и сделать вклад во что-нибудь.

Пенсионерка поверила злоумышленнице и они вместе отправились домой за сберегательной книжкой и договором о вкладе. Затем они посетили отделение банка, где пенсионерка сняла часть денег, а вторую часть она сняла в другом отделении. Все это время «Дина» ждала на улице, объясняя это тем, что все сотрудники банка ее знают.

Злоумышленница забрала деньги петербурженки и заявила, что собирается идти к ее «сыну Вове». После этого она посадила потерпевшую в автобус и скрылась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеэлектрики украли у петербургской пенсионерки 104 тысячи.