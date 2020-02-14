Трое с электрошокером пытались обчистить склад под Тосно

Накануне ночью, 13 февраля, неизвестные мужчины проникли на территорию склада хранения металлолома в Тосненском районе и начали требовать деньги под угрозой электрошокера.
Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в деревне Ям-Ижора в Ленинградской области. Трое злоумышленников проникли на склад, чтобы похитить деньги, однако встретились с активным физическим сопротивлением. На место происшествия были вызваны правоохранители, которые изъяли записи с камер видеонаблюдения, два телефона, кошелек и отпечатки пальцев.
Полицейским удалось задержать одного из подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Бегуницах неизвестные с помощью кувалды пытались вскрыть банкомат.