В Бегуницах неизвестные с помощью кувалды пытались вскрыть банкомат

В магазине в Волосовском районе неизвестные били банкомат кувалдой.

В полицию 13 февраля около 3:29 поступило сообщение от оператора СБ ПАО «Сбербанк России», что в деревне Бегуницы неизвестные попытались вскрыть банкомат в помещении магазина АО Тендер «Магнит».

После просмотра записи видеонаблюдения было установлено, что неизвестные повредили банкомат в помощью монтировки, кувалды и аппарата газовой резки металла, но до денег не смогли добраться и скрылись на черной машине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сбербанке рассказали одну историю, которая произошла в декабре 2014 года. Тогда россияне-клиенты банка за несколько часов сняли 250 млрд рублей. По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, все дело было в фейковой новости.