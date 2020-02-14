Смольный утвердил транспортную реформу

Маршрутки отменят в июле 2020 года.

Правительство Петербурга утвердило постановление об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в муниципальном транспорте. Данный документ рассчитан до 2025 года.

Госконтакты на обслуживание наземного транспорта (автобусы и электрический транспорт) будут подписаны в феврале и в апреле. В рамках реформы планируется увеличить скорость движения транспорта, разгрузить транспортную сеть, открыть новые маршруты. В экспресс-режиме запустят маршруты, которые будут связывать пригород со станциями метро.

Вместо тесных маршруток, планируется запуск новых, комфортабельных, низкопольных автобусов, которые будут обеспечены всеми удобствами для поездок. Все льготы будут сохранены. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на пресс-службу Смольного. С 16 июля 2020 года 5755 транспортных средств будут обслуживать пассажиров на 561 маршруте.

К том понимании, в котором маршрутки существуют сейчас, данный вид транспорта не сохранится. Но с частными перевозчиками будут заключены контракты, с помощью которого город будет субсидировать транспорт из бюджета, чтобы контролировать их присутствие в транспортной сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маршрутки исчезнут с улиц Петербурга уже в июле.