Уборщики спихнули грязь в ливневую канализацию на Константиновском

На Крестовском острове в Петербурге сотрудники управляющей компании применили спорный метод уборки. Кучу грязи они смели в ливневую канализацию.
Работников на видео засняли местные жители. На кадрах видно, как два человека выкидывают ведро с грязью у ливневки, а затем утрамбовывают её лопатой. После чего уходят.
По словам очевидцев, грязь сотрудники управляющей компании принесли с территории элитного дома 23 по Константиновскому проспекту в Петроградском районе. На место уже выехала бригада «Водоканала».
«Бригада отправилась проверить достоверность информации и состояние канализации. Если она будет засорена, специалисты проведут полностью прочистку ливневой канализации на участке и осмотрят соседние [ливневые канализации — прим. ред.] на предмет нарушений», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
По информации из открытых источников, дом 23 по Константиновскому проспекту обслуживает ООО «Управляющая компания «Алмаз».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Стачек канализацию очистили от кома тряпок.