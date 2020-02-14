Уборщики спихнули грязь в ливневую канализацию на Константиновском

На Крестовском острове в Петербурге сотрудники управляющей компании применили спорный метод уборки. Кучу грязи они смели в ливневую канализацию.

Работников на видео засняли местные жители. На кадрах видно, как два человека выкидывают ведро с грязью у ливневки, а затем утрамбовывают её лопатой. После чего уходят.

По словам очевидцев, грязь сотрудники управляющей компании принесли с территории элитного дома 23 по Константиновскому проспекту в Петроградском районе. На место уже выехала бригада «Водоканала».

«Бригада отправилась проверить достоверность информации и состояние канализации. Если она будет засорена, специалисты проведут полностью прочистку ливневой канализации на участке и осмотрят соседние [ливневые канализации — прим. ред.] на предмет нарушений», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

По информации из открытых источников, дом 23 по Константиновскому проспекту обслуживает ООО «Управляющая компания «Алмаз».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Стачек канализацию очистили от кома тряпок.