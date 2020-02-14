Банк Ротенбергов намерен банкротить мать скейтбордиста без ног

Кадр программы "Лучше всех" на Первом канале при участии сына предпринимательницы Максима.

Кадр программы "Лучше всех" на Первом канале при участии сына предпринимательницы Максима.

Подконтрольный Аркадию и Борису Ротенбергам АО «СМП Банк» подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти заявление о признании предпринимательницы Инны Лаллав банкротом.

В картотеке арбитражных дел заявление появилось 13 февраля. Судя по ИНН и указанным данным ответчика, иск подан к учередительнице нескольких компаний, в том числе ООО «Дом свободного ребенка» Инне Лаллав. Женщина воспитывает 10-летнего приемного сына с инвалидностью Максима, сообщает АБН.

Компания Лаллав занимается обучением детей иностранному языку. По информации в соцсетях, женщина является основательницей школы-сада «100 языков» в Петроградском районе. Обучаются там «как обычные, так и особенные дети».

Как отмечает АБН, подтолкнуть на создание школы Лаллав могла её собственная непростая история. Женщина усыновила ребенка с инвалидностью после того, как от него отказалась биологическая мать. Мальчик лишился ног в результате пожара, однако это не помешало ему добиться успехов в скейтбординге. Его достижения отметил один из лучших скейтбордистов мира Тони Хоук. Ребенок также принял участие в программе «Лучше всех» на Первом канале.

Получить комментарии от представителей АО «СМП Банк» и Инны Лаллав пока не удалось.

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