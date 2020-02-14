Подконтрольный Аркадию и Борису Ротенбергам АО «СМП Банк» подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти заявление о признании предпринимательницы Инны Лаллав банкротом.
В картотеке арбитражных дел заявление появилось 13 февраля. Судя по ИНН и указанным данным ответчика, иск подан к учередительнице нескольких компаний, в том числе ООО «Дом свободного ребенка» Инне Лаллав. Женщина воспитывает 10-летнего приемного сына с инвалидностью Максима, сообщает АБН.
Компания Лаллав занимается обучением детей иностранному языку. По информации в соцсетях, женщина является основательницей школы-сада «100 языков» в Петроградском районе. Обучаются там «как обычные, так и особенные дети».
Как отмечает АБН, подтолкнуть на создание школы Лаллав могла её собственная непростая история. Женщина усыновила ребенка с инвалидностью после того, как от него отказалась биологическая мать. Мальчик лишился ног в результате пожара, однако это не помешало ему добиться успехов в скейтбординге. Его достижения отметил один из лучших скейтбордистов мира Тони Хоук. Ребенок также принял участие в программе «Лучше всех» на Первом канале.
Получить комментарии от представителей АО «СМП Банк» и Инны Лаллав пока не удалось.
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