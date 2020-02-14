Петербургских водителей вновь пугают штрафами за неуплату парковки

С 2015 года по 2019 год было сформировано 691 769 проектов постановлений об административных правонарушениях. Только часть штрафов была оплачена. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

С 2015 года по 2019 год было сформировано 691 769 проектов постановлений об административных правонарушениях. Только часть штрафов была оплачена. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

ГКУ «Городской центр управления парковками» вновь взялось за фиксирование нарушения стоянки машин в платной зоне в центре Петербурга.

Учреждение отказалось от фиксирования нарушений весной прошлого года по причине того, что не был урегулирован вопрос с передачей данных о владельцах авто для вынесения штрафных постановлений, сообщает «Коммерсантъ».

Передачу данных не представлялось возможности осуществить из-за административного кодекс, однако, в связи с постепенным внесением поправок в кодекс, учреждение сформировало уже порядка двух тысяч проектов постановлений. Автовладельцы могут получить «письма счастья» уже к середине весны, но для этого петербургским властям необходимы сведения об автовладельцах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что законопроект, позволяющий узнать данные о нарушителях оплаты платной парковки, одобрен в Петербург.