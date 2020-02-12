Законопроект, позволяющий узнать данные о нарушителях оплаты платной парковки, одобрен в Петербург

С 2015 года по 2019 год было сформировано 691 769 проектов постановлений об административных правонарушениях. Только часть штрафов была оплачена. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

С 2015 года по 2019 год было сформировано 691 769 проектов постановлений об административных правонарушениях. Только часть штрафов была оплачена. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Данный закон позволит вернуть не один миллиард недополученных рублей.

Проект постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменения в статью 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» был принят в первом чтении.

Сегодня, 12 февраля, на пленарном заседании депутат от фракции КПРФ Александр Рассудов, поведал, что пока что город не имеет возможности привлекать к ответственности нарушителей использования платной парковки, в том числе и в центре. Полиция не имеет права раскрывать личные данные нарушителей оплаты парковки даже органам исполнительной власти. Депутат отметил, что с момента введения платной парковки в Петербурге в сентябре 2015 года, городу причинён ущерб на сумму около 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Правки в статье 26.10 КоАП РФ, позволят узнавать у органов власти информацию о нарушителях, которые пренебрегают правилами использования платных парковок. Закон поддержали 41 депутат из 45.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боярского снова уличили в нарушении правил парковки.