Парламентарий Ленобласти предложил менять паспорт после 60 лет

Парламентарий Ленобласти предложил менять паспорт после 60 лет
После 45 лет внешность человека может значительно измениться, считает Петров. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой по обязательной замене внутреннего паспорта после 60 лет.

С предложением о замене паспорта по достижении 60 лет парламентарий обратился к министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Петров аргументировал необходимость нововведения тем, что после 45 лет внешность человека может значительно измениться.

Депутат также отметил, что рост продолжительности жизни и изменения в пенсионном законодательстве указывают на то, что практика выдачи бессрочного паспорта в 45 лет является устаревшей. Как отреагировали на инициативу парламентария Ленобласти в МВД, пока неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мальта раскрыла имена обладателей новых «золотых паспортов». Среди них — десять граждан Российской Федерации.

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