Мальта раскрыла имена россиян с «золотыми паспортами»

Мальта раскрыла имена россиян с &#171;золотыми паспортами&#187;
Валетта, Мальта. Фото: unsplash.com

Мальта назвала имена новых обладателей «золотых паспортов». В список попали около десяти россиян. Перечень опубликован на официальном ресурсе мальтийского правительства.

«Золотые паспорта» получили полные тезки российских бизнесменов и экс-депутатов «Единой России», пишет РБК. В том числе, тезки экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, владельца ГК «Шоколадница» Александра Колобова, экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева и генерального директора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского отделения «Единой России» Юрия Находкина.

Наличие «золотого паспорта» подтвердил экс-депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия», председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май» Игорь Лисенко. Он объяснил, что получил гражданство Мальты по причине глобализации бизнеса. Обладателями «золотых паспортов» он и его супруга стали в 2018 году.

Напомним, в 2013 году Мальта начала выдавать паспорта иностранным гражданам. Для получения документа необходимо внести 650 тыс. евро в национальный инвестфонд и вложить 150 тыс. евро в экономику Мальты, а также приобрести или арендовать недвижимость на территории страны. Проживать в Мальте при этом не требуется.

Мальтийский «золотой паспорт» дает возможность свободно перемещаться по Евросоюзу.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как увеличить инвестиции при получении постоянного места жительства или гражданства Мальты.

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