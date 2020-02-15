В «Зените» не подтвердили аренду Кокорина в «Сочи»

ФК «Зенит» не подтвердил информацию о переходе нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Решения по переходу нет», — заявили в пресс-службе сине-бело-голубых, сообщает РИА «Новости».

Напомним, еще 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона. Александр Кокорин отказался переходить в аренду в краснодарский клуб. Руководство петербургского клуба отправило его играть в “Зенит-2”. Сейчас футболист вместе со второй командой «сине-бело-голубых» находится на сборах в Турции.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.