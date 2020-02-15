В Роспотребнадзоре перечислили признаки недостатка воды в организме

В день взрослый человек должен употреблять воды от 2 до 4% от массы тела. Фото: Pixabay

В день взрослый человек должен употреблять воды от 2 до 4% от массы тела. Фото: Pixabay

Одним из признаков того, что организму человека не хватает воды является потеря аппетита.

«Ранние признаки недостатка воды включают в себя головную боль, усталость, потерю аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз, ощущение жжения в желудке», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В день взрослый человек должен употреблять воды от 2 до 4% от массы тела, ребенок — от 10 до 15 % от массы тела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минеральная вода может оказаться полезной в лечении некоторых заболеваний, но при этом может и вызвать новые расстройства при ее неправильном употреблении. Всего есть три типа минеральной воды, различия которых заключаются в уровне концентрации солей.