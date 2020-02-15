В Выборге таможенники изъяли почти 300 упаковок контрабандных зубных имплантов

В Выборге таможенники изъяли почти 300 упаковок контрабандных зубных имплантов
Всю партию искусственных зубов сотрудники СЗТУ изъяли. Фото: http://sztu.customs.ru

Выборгские таможенники на пропускном пункте «Брусничное» изъяли крупную партию искусственных зубов ъ у водителя легковой «Тойоты».

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления в пятницу, 14 февраля. Зубные импланты в количестве 277 упаковок были обнаружены таможенниками в ходе досмотра автомобиля. Нарушитель ненадежно спрятал незаконно провозимый товар, положив его под переднее пассажирское сиденье.

Всю партию искусственных зубов сотрудники СЗТУ изъяли и отправили на товароведческую экспертизу, чтобы установить стоимость имплантов и оценить потенциальный ущерб, который мог нанести контрабандист. Мужчине грозит штраф в размере двукратной стоимости провозимого товара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на многостороннем автомобильном пункте пропуска Ивангород таможенники обнаружили 9298 штук различной парфюмерной продукции, которую забыли задекларировать.

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