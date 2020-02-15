После смертельного ДТП в Колпино возбуждено уголовное дело

После смертельного ДТП в Колпинском районе возбуждено уголовное дело части 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ДТП произошло 14 февраля около 6.20 утра в пос. Понтонный на Вознесенском шоссе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, водитель 1971 года рождения, управляя ВАЗ-2106 совершил наезд на опору уличного освещения. По предварительным данным, он не справился с управлением на скользкой дороге.

Столкновение со световой опорой погубило пассажира легковушки, который находился на переднем пассажирском сидении. Он скончался на месте ДТП. Водитель с телесными повреждениями, в тяжелом состоянии госпитализирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.