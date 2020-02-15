После смертельного ДТП в Колпино возбуждено уголовное дело

После смертельного ДТП в Колпино возбуждено уголовное дело
Пассажир легковушки скончался на месте ДТП. Фото: Pixabay

После смертельного ДТП в Колпинском районе возбуждено уголовное дело части 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ДТП произошло 14 февраля около 6.20 утра в пос. Понтонный на Вознесенском шоссе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, водитель 1971 года рождения, управляя ВАЗ-2106 совершил наезд на опору уличного освещения. По предварительным данным, он не справился с управлением на скользкой дороге.

Столкновение со световой опорой погубило пассажира легковушки, который находился на переднем пассажирском сидении. Он скончался на месте ДТП. Водитель с телесными повреждениями, в тяжелом состоянии госпитализирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Китае тестируют на животных часть вакцин против коронавируса
Эксперт прокомментировал слова главы OMV о «Северном потоке — 2»
На пьяного водителя BMW завели уголовное дело за сбитого мужчину на Малоохтинском
СКА на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым»
ДТП на углу Ветеранов и Пограничника Гарькавого остановило трамвайное движение
После смертельного ДТП в Колпино возбуждено уголовное дело
В Выборге таможенники изъяли почти 300 упаковок контрабандных зубных имплантов
В Instagram появились фейковые страницы губернатора Ленобласти