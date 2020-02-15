ДТП на углу Ветеранов и Пограничника Гарькавого остановило трамвайное движение

От удара одну из легковушек выбросило на трамвайные пути. Фото: vk.com/spb_today

От удара одну из легковушек выбросило на трамвайные пути. Фото: vk.com/spb_today

Утром 15 февраля в Красносельском районе произошло ДТП с участием легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водители не поделили проезжую часть на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого. От удара одну из легковушек выбросило на трамвайные пути. Из-за этого трамвайное движение оказалось заблокировано.

«ДТП на перекрёстке Ветеранов 141 и Пограничника Гарькавого. Для трамваев 52 маршрута перекрыто движение. Вагоны стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.