СКА на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 15 февраля петербургский СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Матч пройдет в Уфе. Начало – в 14:30 мск. СКА находится на втором место в турнирной таблице Западной конференции с 83 очками.

Напомним, 13 февраля СКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Армейцы одержали седьмую победу подряд. Уфимский клуб продолжает домашнюю серию, где победил «Адмирал» (3:0) и уступил «Спартаку» (2:5).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.