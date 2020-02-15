Кроссовер влетел в забор на перекрестке Маршала Жукова и Ленинского проспекта

Утром 15 февраля на перекрестке Маршала Жукова и Ленинского проспекта произошло ДТП с участие легкового автомобиля.
По словам очевидцев, кроссовер влетел в ограждение.
«На перекрестке Маршала Жукова и Ленинского проспекта с раннего утра в заборе стоит разбитый кроссовер. Поворот направо немного затруднен», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
«Скорей всего виною скорость и колейность дороги , плюс приморозило», — пишут пользователи Сети.
«Почему не каршеринг?»- шутят другие комментаторы.
Подробности ДТП не сообщаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.