Сбитому актером «Лицедеев» пешеходу ампутировали ногу

Накануне вечером, 14 февраля, актер и худрук театра «Лицедеи» сбил мужчину, который ремонтировал свою машину на обочине проезжей части. В результате ДТП мужчине ампутировали ногу, он в тяжелом состоянии.

Согласно данным источника в экстренных службах, пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу. Он находится в отделении реанимации. Мужчина получил сложный перелом правой ноги, из-за чего медикам пришлось ее ампутировать на уровне бедра, сообщает 78.ru.

Все произошло на Малоохтинском проспекте в Красногвардейском районе города. Актер, снимавшийся в сериале «Убойная сила», сбил на BMW 42-летнего мужчину. Пострадавший выставил на время ремонта аварийный знак, однако водитель, по всей видимости, его не заметил. Отметим, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец угодил под колеса BMW пьяного актера театра «Лицедеи».