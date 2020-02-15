Петербуржец угодил под колеса BMW пьяного актера театра «Лицедеи»

Актер петербургского театра «Лицедеи» Виктор Соловьев сбил на своей иномарке жителя Петербурга, который стоял на обочине рядом со своим припаркованным авто.

Согласно данным РЕН ТВ, артист ехал на BMW по Невскому району Петербурга в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, все произошло на улице Коллонтай. Пострадавший находился рядом со своим автомобилем, припаркованным на обочине. В этот момент его сбила иномарка.

Пострадавший петербуржец госпитализирован в одно из городских медучреждений. Его состояние оценивается как тяжелое. Издание сообщает, что артист был задержан.

По данным других СМИ, человек был сбит на Малоохтинском проспекте. Пострадавший был сбит в тот момент, когда ремонтировал свою машину на краю проезжей части. При этом он выставил аварийный знак. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что официального подтверждения, что за рулем иномарки находился Соловьев, нет.

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