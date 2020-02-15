Под Гатчиной водитель промчался по трассе, сбил лося и не остановился

В Гатчинском районе Ленинградской области неизвестный водитель сбил дикое животное и скрылся с места ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщается в группе «АВТО Гатчина» в соцсети «ВКонтакте», все произошло на автодороге «Пудость — Ивановка» под Гатчиной. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, как пострадавший лось пытается ползти вдоль обочины, однако встать на ноги у него не получается.

«Водитель даже не остановился», — написала автор публикации.

По словам девушки, которая выложила в соцсетях видео, очевидцы позвонили в службу, где им ответили, что сбитое животное заберет егерь. Она также рассказала в комментариях, что лось остался жив, но у него сломаны обе задние ноги.

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