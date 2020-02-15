В Купчино иномарка опрокинула полицейский «УАЗ»

Авария с участием автомобиля Mazda и полицейским УАЗ произошла во Фрунзенском районе Петербурга днем в субботу, 15 февраля, сообщили очевидцы в соцсетях.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло около трех часов дня на перекрестке улиц Димитрова и Софийской. Иномарка Mazda столкнулась с полицейской машиной, в результате чего последняя опрокинулась на бок.

Судя по опубликованным в группе фотографиям, автомобили не получили серьезных повреждений. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Подписчики паблика удивляются в комментариях неустойчивости полицейского «УАЗа».

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