В Купчино иномарка опрокинула полицейский «УАЗ»

В Купчино иномарка опрокинула полицейский &#171;УАЗ&#187;
Место ДТП. Фото: k.com/spb_today

Авария с участием автомобиля Mazda и полицейским УАЗ произошла во Фрунзенском районе Петербурга днем в субботу, 15 февраля, сообщили очевидцы в соцсетях.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло около трех часов дня на перекрестке улиц Димитрова и Софийской. Иномарка Mazda столкнулась с полицейской машиной, в результате чего последняя опрокинулась на бок.

Судя по опубликованным в группе фотографиям, автомобили не получили серьезных повреждений. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Фото: vk.com/spb_today

Подписчики паблика удивляются в комментариях неустойчивости полицейского «УАЗа».

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