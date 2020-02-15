Один человек стал жертвой стрельбы в центре Берлина

В пятницу вечером, 14 февраля, в центре немецкого Берлина произошла стрельба. Смертельные ранения получил один человек, еще четверо госпитализированы.

Как сообщает Local со ссылкой на местную полицию, неизвестные открыли стрельбу в районе Кройцберг около концертно-спортивного зала «Темподром». В этот вечер там проходило турецкое комедийное шоу «Güldür Güldür Show». Зрители были эвакуированы через запасные выходы.

От полученных травм скончался 42-летний мужчина. Некоторые пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Согласно предположениям полиции, стрельбу устроили несколько человек. Им удалось скрыться. На месте происшествия работали около двух сотен правоохранителей. Полиция проводит расследование.

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