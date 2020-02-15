Бузову заподозрили в «пьяном» концерте после выступления в Брянске

"Что же я творила? Я отжигала?", - вопрошала Ольга у бодигардов. Фото: Instagram @buzova86_fan_life

"Что же я творила? Я отжигала?", - вопрошала Ольга у бодигардов. Фото: Instagram @buzova86_fan_life

Странное поведение Ольги Бузовой после концерта в Брянске заставило поклонников подозревать певицу в том, что она выступала в нетрезвом виде.

После шоу в Брянске, которое звезда дала в пятницу, 14 февраля, на просторах Интернета появилась видеозапись, где телохранители ведут Бузову в гримерку буквально под руки. При этом певица нетвердо стояла на ногах и, смеясь, спрашивала охранников: «Что же я творила? Я отжигала?».

Часть фанатов решила, что звезда просто переутомилась, отдав всю энергию на сцене, и оценили её трудолюбие. Однако нашлись и те, кто решил, что Бузова попросту была в состоянии алкогольного опьянения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова поздравила своего избранника, YouTube-блогера Давида Манукяна, с Днем всех влюбленных, нарядившись в чрезвычайно откровенный костюм медсестры.