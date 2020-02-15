Врачи не смогли спасти пешехода, сбитого на «зебре» в Тихвине

Врачи не смогли спасти пешехода, сбитого на &#171;зебре&#187; в Тихвине
Пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу. Фото: pixabay.com

Сегодня днем, 15 февраля, на пешеходном переходе в Тихвине сбили мужчину. Его госпитализировали и уже в больнице он скончался.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, согласно предварительной информации, все произошло примерно в четыре часа дня возле дома №11 по улице Карла Маркса. Автомобиль «Киа», за рулем которого находился 37-летний мужчина, наехал на мужчину около 40 лет. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался от полученных в аварии травм.

Дорожная полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбитому актером «Лицедеев» пешеходу ампутировали ногу.

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Врачи не смогли спасти пешехода, сбитого на «зебре» в Тихвине