В Петербурге открылась ярмарка современного искусства «Понаехали»

Все работы, представленные на салоне в "Экспофоруме" можно приобрести. Цены варьируются от 5 тысяч до 1 миллиона рублей. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Все работы, представленные на салоне в "Экспофоруме" можно приобрести. Цены варьируются от 5 тысяч до 1 миллиона рублей. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В петербургском «Экспофоруме» стартовал первый день ярмарки современного искусства, где свои работы представляют художники со всего мира.

Мероприятие продлится с 15 по 23 февраля 2020 года. В общей сложности для экспозиции уникального арт-салона предоставили свои работы 300 художников из 15 стран мира и 45 городов России. Выставочные стенды располагаются на площади в 13 тысяч квадратных метров.

«Такое масштабное арт-событие пройдет в Петербурге впервые», — рассказывают организаторы ярмарки, — «По сути зрители смогут посетить 300 персональных художественных выставок в одном пространстве».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нашумевшую выставку Александра Дейнеки и Александра Самохвалова, проходившую в петербургском Манеже, в течение двух месяцев работы посетили 112 тысяч человек.