Россиян нет среди заболевших коронавирусом на борту Diamond Princess

Ни у кого из россиян, находящихся на карантинном круизном лайнере Diamond Princess у японского порта Йокогама, не обнаружили коронавирус.

Российское посольство в Японии заверило, что ни у кого из граждан РФ на судне коронавирусная инфекция не подтверждена.

Накануне министр здравоохранения Японии заявил, что у пассажиров и членов экипажа судна выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Китае тестируют на животных часть вакцин против коронавируса.